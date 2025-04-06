Квантові технології можуть змінити правила гри для Bitcoin

У криптовалютному середовищі набирає обертів нова ініціатива, яка здатна змінити уявлення про довготривалу безпеку Bitcoin. Розробник Агустін Крус запропонував проєкт QRAMP, що передбачає обов’язкову міграцію користувачів із класичних гаманців на адреси, захищені постквантовою криптографією. Причиною стали побоювання щодо стрімкого розвитку квантових комп’ютерів, які, в теорії, можуть зламати існуючі криптографічні алгоритми. Якщо цю пропозицію буде реалізовано, Bitcoin може зазнати найбільшого протокольного оновлення за всю історію існування мережі.

Ключовим аспектом запропонованої зміни є введення обмеження: після певного блоку, всі вузли мережі, що підтримують оновлення, перестануть визнавати транзакції зі старих ECDSA-адрес. Тобто, будь-які кошти, що залишаться на таких гаманцях, стануть заблокованими для використання. Це ставить перед кожним власником Bitcoin нову дилему: зберігати активи на "традиційному" гаманці вже не безпечно. Користувачі мають навчитися не лише купувати й зберігати BTC, але й активно стежити за технічними аспектами захисту своїх цифрових коштів, інакше ризикують втратити до них доступ назавжди.

Упровадження QRAMP неминуче тягне за собою хардфорк — серйозну зміну протоколу, яка розділяє блокчейн на дві окремі версії. Історія Bitcoin уже знає подібні сценарії, зокрема з Bitcoin Cash у 2017 році. Такий варіант розвитку подій не тільки спричиняє технічні ускладнення, але й створює інформаційний хаос. Користувачі, особливо ті, хто не глибоко занурений у технічні деталі, можуть не зрозуміти, яку версію підтримувати. Це, своєю чергою, може знизити довіру до Bitcoin як стабільної фінансової системи.

Для всіх, хто цікавиться криптовалютами, ця ситуація — сигнал до дій. Йдеться не лише про оновлення софту, а про зміну філософії володіння цифровими активами. Раніше можна було купити BTC, переказати на холодний гаманець і "забути" про нього на роки. Але в умовах нових викликів, навіть довгострокове зберігання потребує уваги. Тепер кожен інвестор повинен бути ще й технічно підкованим — слідкувати за оновленнями, знати тип підпису свого гаманця та бути готовим до міграції в безпечніше криптографічне середовище.

Поки що запропонований протокол — лише на етапі обговорення, але сама його поява змінює фокус дискусій у спільноті. Замість обговорення вартості біткоїна дедалі більше користувачів починають цікавитися глибинними питаннями — від майбутнього квантової безпеки до етичності жорстких хардфорків. Незважаючи на відсутність безпосередньої загрози, розмова про QRAMP підштовхує до усвідомлення: світ крипти стрімко еволюціонує, і виживуть у ньому не лише ті, хто володіє активами, а й ті, хто розуміє, як їх захистити в новій технологічній реальності.

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