П'ять рослин, яким потрібно мало світла

Особливість рослин, що ростуть у тіні, полягає в тому, що вони мають велике листя, здатне вловлювати якнайбільше світла. Вони ідеально підходять для прикраси як інтер'єру будинку, так і куточка тераси або саду.

Звичайно, кожна з цих рослин має свої специфічні потреби. Про це пише Sante Plus.

Читайте також: Три кімнатні рослини можуть усунути пил: обов'язково тримайте їх вдома

Тінисті рослини зазвичай краще ростуть при частковому сонячному світлі, а не повністю затіненому місці. В ідеалі ці рослини повинні отримувати менш як дві години прямого сонячного світла рано-вранці і фільтрованого світла протягом дня.

Крила Ангела (Каладіум)

Листя цієї рослини помітно стійке та густе. Рослина отримала красиві прізвиська завдяки серцеподібному листю – "Крила ангела", "Слонове вухо", "Поранене серце".

Оскільки це тропічний вид, якщо ви живете в прохолодному кліматі, помістіть його в горщик, щоб можна було принести його в будинок і насолодитися ним повною мірою взимку. Звичайно, для кращого розвитку цій рослині потрібне світло, але вона не може витримати сильну спеку літніх місяців.

Фіалки ароматні (Viola odorata)

Ці весняноквітучі рослини добре переносять сонце, але фіалки віддають перевагу півтіні, особливо влітку. Отже, ви із задоволенням насолодитеся її великою красою: деякі види фіалок також ароматні та дають чудові маленькі квітки з дуже ніжним ароматом.

Серце Марії (Dicentra spectabilis)

Прекрасна назва для цих прекрасних квітів у формі сердець. Не сумнівайтеся ні на секунду: це тіниста рослина, багаторічна та м'ясиста, ідеально підходить для прикраси вашого саду.

Віддайте перевагу місце в півтіні, особливо не під прямим сонячним промінням. А ґрунт завжди повинен бути вологим і добре дренованим, інакше листя довго не протримається.

Бруннера (Brunnera macrophylla)

Ця багаторічна рослина широко вирощується через її разюче серцеподібне листя і витончені бризки маленьких синіх квітів, які розкриваються навесні. Як витривала рослина, бруннера не вимагає особливого догляду і дуже терпима до світла.

Астильба

Ця рослина демонструє розкішне густе зелене листя (іноді навіть двокольорове). Вона виглядає дуже здорово зі стоячими вухами. На початку і середині літа рясно розпускаються зубчасті листя і строкаті рожеві, білі, червоні або фіолетові квіти. Трохи сонця вранці допомагає їй цвісти краще, але оскільки вона дуже міцна, ця приваблива рослина добре переносить затінені місця.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!