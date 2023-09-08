Как избавиться от мусорного ведра: простой и эффективный лайфхак

Среди всех источников неприятного запаха на кухне мусорное ведро может быть особенно надоедливым. Даже короткая задержка в выбрасывании мусора из мусорного ведра может превратить его в место распространения неприятной вони.

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Если вы ищете способ предотвратить это и избавиться от неприятных ароматов, то вам понадобится всего лишь одно доступное и недорогое средство, которое часто находится в каждой кухне. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Это волшебное средство – это пищевая сода, которая обладает дезинфицирующими свойствами и может предотвратить размножение бактерий, вызывающих неприятный запах. Она также эффективно устраняет неприятные ароматы.

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Итак, чтобы использовать соду для избавления от мусорного ведра от запаха, просто насыпьте несколько столовых ложек соды на дно ведра. Сода поглотит чрезмерную влагу, уничтожит бактерии и предотвратит появление неприятного запаха.

Сходные свойства имеет активированный уголь. Достаточно нескольких таблеток, чтобы поддерживать свежесть воздуха в кухне.

Также соду и активированный уголь можно поместить в полотняном мешочке и подвесить под раковиной. Это не только поглотит неприятные запахи, но и впитает избыточную влагу из воздуха, предотвращая развитие плесени. Однако следует помнить, что мешочки нужно периодически заменять и частота зависит от уровня влажности в помещении. Пока они выглядят плотными, это означает, что они функционируют, но если становятся менее плотными, пора заменить их новыми.

Напомним, ранее мы писали о том, как отпугнуть мух от помойки во дворе.

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