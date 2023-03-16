Как избавиться от плесени в домашних условиях: нужно всего один ингредиент

Часто проблемой дома является появление плесени, которая не только не эстетична, но и вредна для здоровья. Однако есть один простой и экономный способ, который поможет избавиться от этой проблемы.

Для этого вам нужно средство, которое всегда есть на кухне. Речь идет об обычной пищевой соде.

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Не все знают, что благодаря соде может добиться просто потрясающего эффекта и отчитать плесень, грязную посуду и многое другое.

Плесень появляется от избытка влаги. Часто скапливается на окнах в виде конденсата. Такая среда становится идеальной для размножения бактерий, грибков и разрастания плесени.

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Сода прекрасно умеет впитывать влагу, поэтому станет естественным врагом этих чёрных пятен на наших стенах.

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Для этого возьмите емкости и насыпьте туда соды. Расставьте их по тем местам, где возникает плесень. Это поможет предотвратить появление пятен грибка.

Раньше мы писали о том, как нужно убирать пыль, чтобы она снова не оседала на мебели.

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