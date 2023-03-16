Як позбутися від цвілі в домашніх умовах: треба всього один інгредієнт

Часто проблемою вдома є поява цвілі, яка є не лише не естетичною, але й шкідливою для здоров'я. Проте є один простий та економний спосіб, який допоможе позбутися цієї проблеми.

Для цього вам потрібен засіб, який завжди є на кухні. Йдеться про звичайну харчову соду.

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Не всі знають, що завдяки соді може досягнути просто приголомшливого ефекту та відчитати цвіль, брудний посуд та багато чого іншого.

Цвіль з'являється від надлишку вологи. Часто накопичується на вікнах у вигляді конденсату. Таке середовище стає ідеальним для розмноження бактерій, грибків та розростання цвіллі.

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Сода прекрасно вміє вбирати вологу, тому стане природним ворогом цих чорних плям на наших стінах.

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Для цього візьміть місткості та насипте туди соди. Розставте їх по тих місцях, де виникає цвіль. Це допоможе запобігти появі плям грибка.

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