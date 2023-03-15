Назавжди позбудьтесь іржі на будь-яких поверхнях за допомогою саморобного засобу

Волога може спричинити корозію на металевих поверхнях. Однак, існує ефективний і економічний спосіб розв'язання проблеми іржі на будь-яких металевих предметах. Не потрібно витрачати багато часу та грошей на дорогі засоби.

Один зі способів полягає у використанні звичайних речовин, таких як перекис водню, лимонна кислота, сіль та сода. Ці засоби можуть допомогти у видаленні іржі та збереженні металевих поверхонь від подальшого пошкодження. Про цей лайфхак пише видання Sante plus.

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Візьміть таз та влийте 300 мл перекису водню, 80 г лимонної кислоти та 15 г солі;

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Змішайте всі компоненти поки вони не розчиняться;

Покладіть у суміш іржавий прилад і за кілька годин іржа зникне.

Потім ви помітите, що суміш, яку ви створили, почне утворювати піну, і розчин стане темнішим. Це говорить про те, що іржа починає відходити.

Перевірте температуру розчину: реакція пройде успішно, якщо температура досягне близько 60°C. Після цього зачекайте ще 20 хвилин або трохи більше і вийміть предмет з розчину. Протріть його ганчіркою, змоченою у цій самій суміші.

Далі, в іншому налийте воду в чистий таз і додайте трохи харчової соди. Помістіть предмет в розчин, а потім потріть його щіткою, щоб видалити залишки іржі.

Раніше ми писали про те, як очистити ванну від стійкого нальоту та іржі побутовими засобами.

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