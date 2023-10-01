Как избавиться от волос и шерсти из вещей во время стирки: советы

Ворс, шерсть и даже самая мелкая грязь могут испортить вид вашей любимой одежды. Просто постирать вещи в машинке иногда бывает недостаточным, поскольку даже после стирки на одежде могут остаться волосы или шерсть от домашних питомцев.

UAportal расскажет о нескольких лайфхаках, которые помогут избавиться от этих неприятностей во время стирки.

Как убрать волосы и ворс из одежды:

Влажная гигиеническая салфетка:

Перед началом стирки положите в барабан машинки вместе с бельем влажную гигиеническую салфетку. Во время стирки салфетка соберет на себя мелкий мусор, такой как шерсть, волосы, пух, ворсинки и нити. Важно, чтобы салфетка была плотной и не рвалась во время стирки.

Шарики и диски:

Шарики и диски, сделанные из пластика или силикона, помогут во время стирки избавиться от волос и ворса. Они способствуют спутыванию волос и помогают собирать шерсть и ворс.

Губка для мытья посуды:

Губка для мытья посуды может быть эффективным средством для удаления волос и ворса из одежды. Она притягивает к себе волосы и ворсинки, не впитывая воду и стиральный порошок. Чтобы использовать губку, смочите ее и пройдитесь по одежде перед стиркой.

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Резиновые перчатки:

Обычные перчатки из резины или латекса могут быть отличным инструментом для удаления волос, прилипших к одежде. Наденьте перчатки, смочите их и осторожно пройдитесь по вещам.

Уксус:

Добавление столового уксуса на этапе полоскания также поможет удалить волосы и шерсть. Уксус смягчает ткань и способствует выведению прилипших волос. Важно не добавлять слишком много уксуса, чтобы не повредить стиральную машину. Достаточно залить 120 мл столового уксуса в отсек стиральной машины для ополаскивателя и запустить обычный режим.

Напомним, мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки.

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