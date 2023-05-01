Как изменится помощь ВПЛ с 1 мая

В Украине из-за полномасштабной войны немало граждан было вынуждено покинуть дома. Такие лица получили статус ВПЛ и могут рассчитывать на государственную помощь.

Речь идет о ежемесячной денежной помощи от государства и международных организаций. Помощь могут получить граждане, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень как территории возможных боевых действий, активных боевых действий и временно оккупированные рф, пишет NV.

Отмечается, что перечень территорий, откуда уехали граждане и имеют право на помощь, периодически обновляется Кабмином. В частности актуальную информацию можно получить на сайте Министерства реинтеграции.

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ВПЛ могут получать ежемесячно 2 тысячи гривен помощи. Лицам с инвалидностью и детям государство насчитывает 3 тысячи гривен.

Кроме этого, для ВПЛ действуют другие программы. Они могут получить жилье, питание и медицинское обслуживание, обратившись в отдел социальной защиты населения по месту жительства.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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