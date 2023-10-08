Как легко и быстро удалить кофе из одежды: советы

Пятна от кофе на одежде могут стать неприятностью. Однако существуют эффективные способы их удаления. Есть несколько действенных методов, которые помогут вам справиться с этой неприятностью и сохранить любимую одежду в идеальном состоянии.

UAportal расскажет о нескольких полезных советах по удалению пятен от кофе из вашей одежды. Вы сможете эффективно удалять кофейные пятна и оставить одежду в идеальном состоянии. В частности, вам понадобятся ингредиенты, которые есть в вашем доме.

Соль: она является отличным помощником в удалении пятен от кофе. Достаточно смочить загрязненный участок и насыпать на него немного поваренной соли. Оставьте это на 15 минут и после этого промойте одежду с хозяйственным мылом.

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Нашатырь и хозяйственное мыло: еще один способ сочетания хозяйственного мыла и нашатырного спирта. Подложите под пятно салфетку, нанесите мыльную крошку, а затем с помощью мягкой щетки, смоченной в нашатырном спирте, осторожно удалите пятно. После этого постирайте одежду обычным способом.

Соль и кальцинированная сода: этот способ подходит для всех видов ткани. Замочите вещь в двух литрах теплой воды с добавлением столовой ложки соды и соли. Подождите 30 минут, после чего постирайте вещь обычным способом.

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