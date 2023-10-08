Як легко та швидко видалити плями від кави з одягу: поради

Плями від кави на одязі можуть стати неприємністю. Проте існують ефективні способи їх видалення. Існує декілька дієвих методів, які допоможуть вам впоратися з цією неприємністю і зберегти улюблений одяг в ідеальному стані.

UAportal розповість про кілька корисних порад щодо видалення плям від кави з вашого одягу. Ви зможете ефективно видаляти кавові плями і залишити одяг в ідеальному стані. Зокрема, вам знадобляться інгредієнти, які точно є у вашому домі.

Сіль: вона є чудовим помічником у видаленні плям від кави. Достатньо намочити забруднену ділянку і насипати на неї трохи кухонної солі. Залиште це на 15 хвилин і після цього промийте одяг із господарським милом.

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Нашатир та господарське мило: ще одним способом є поєднання господарського мила та нашатирного спирту. Підкладіть під пляму серветку, нанесіть мильну крихту, а потім, за допомогою м'якої щітки, змоченої в нашатирному спирті, обережно видаліть пляму. Після цього виперіть одяг звичайним способом.

Сіль та кальцинована сода: цей метод підходить для всіх видів тканини. Замочіть річ у двох літрах теплої води з додаванням однієї столової ложки соди та солі. Почекайте 30 хвилин, після чого виперіть річ звичайним способом.

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