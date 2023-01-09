Как легко избавиться от известкового налета на кране без химии

Известковый налет на смесителях и другой сантехнике портит внешний вид сантехники, чтобы избавиться от него, используйте это распространенное средство.

Чтобы избавиться от устойчивого известкового налета на кранах, используйте один простой лайфхак, о котором пишет издание Express. Известковый налет – это неприглядные твердые отложения. Причиной образования налета обычно является жесткая вода. С ним помогает бороться кислота, например, очистить чайник от накипи поможет лимон. Отмыть кран можно без химии.

Убрать накипь из кранов можно с помощью средства, которое, скорее всего, уже есть у вас дома – уксус. Уксусная кислота способна разрушать эти отложения.

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Чтобы убрать известковый налет из крана:

Прикрепите пропитанную уксусом ткань (например тряпку) к крану эластичной лентой или резинками. Если загрязнения устойчивы, ткань время от времени сжимать, чтобы выпустить больше жидкости на смеситель.

Оставьте так и подождите около 30 минут.

После этого снимите ткань и промойте кран.

Для большинства типов кранов уксус безопасен, но советуем протестировать вещество на небольшом участке смесителя, прежде чем приступать к очистке, чтобы убедиться, что уксус не повредит кран. Также не следует использовать уксус на поверхностях с золотым или хромированным покрытием.

Раньше мы писали о том, как легко очистить подоконники от пятен и пожелтения с помощью одного из двух дешевых средств.

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