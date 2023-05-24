Как легко избавиться от муравьев на дачном участке с помощью одной специи: простой лайфхак

Есть один интересный метод, который может помочь вам избежать проблемы с муравьями на вашей даче, и все, что вам понадобится – это несколько гвоздик. По одному из видео в TikTok, использование гвоздики может заставить муравьев избавиться от вашего двора. Хотя этот метод не имеет научного подтверждения, он стоит попытки, особенно если вы уже испытали другие средства без успеха.

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По словам автора видео, когда вы посыпаете гвоздику в местах, где часто появляются муравьи, главная муравей заметит необычный запах и увидит, что другие муравьи ведут себя нервно вокруг гвоздики. Затем она выйдет из своей норы, осмотрит ситуацию и сообщит другим муравьям, что они должны держаться подальше.

Хотя этот метод может показаться неординарным, некоторые люди, просмотревшие видео, также поделились своими собственными способами отпугивания муравьев. В частности, некоторые из них отметили, что корица также может играть роль отпугивателя муравьев. Они советуют посыпать корицу на землю, где возникают муравьи. Верится, что запах корицы неприятный для муравьев и может заставить их искать другое место для обитания.

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