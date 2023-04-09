Как легко очистить орехи от скорлупы: полезный лайфхак

Орехи – полезный продукт, используемый во многих блюдах и десертах. Однако их очищение может быть непростой задачей. Использование различных подручных средств от двери до молотков может быть не удобным и даже приводить к травмам. На портале FoodOboz поделились несколькими удобными способами очищения грецких орехов.

Читайте также: Как легко почистить манго с помощью бокала от вина

Самый простой вариант – использование орехокола. Для этого зажимаем орех в зубцах орехокола и нажимаем на ручку, чтобы разобрать скорлупу, оставив ядро целым.

Также можно использовать нож. Вставляем лезвие ножа в отверстие между скорлупами и немного проворачиваем. Это поможет снять скорлупу, оставив ядро целым.

Еще один способ – сделать скорлупу мягкой. Для этого орехи помещают в кипящую воду на 20-30 минут. После охлаждения скорлупу можно легко снять даже с помощью вилки без особого труда.

Видео дня

Также можно использовать микроволновку или раскаленную духовку. Орехи помещаются туда на 15-20 минут, после охлаждения скорлупу можно легко снять.

Также можно избавиться от тонкой кожуры на ядрах. Для этого очищенные от скорлупы орехи заливают крутым кипятком на 15 минут, после чего остатки кожуры легко снимаются руками.

Эти методы особенно удобны, когда нужно очистить большое количество орехов.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как почистить ананас с 1 минуту.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!