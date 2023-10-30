Как легко отмыть пластиковые судочки от жира: простой лайфхак

После обеда загрязненные жиром пластиковые контейнеры могут стать настоящей проблемой, особенно для тех, кто постоянно пользуется ими на работе и устал от постоянного мытья лотков.

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Но не стоит впадать в отчаяние, ведь существует простой и эффективный лайфхак, который поможет восстановить вашим контейнерам первоначальный вид и избавиться от неприятных запахов. Этот метод был разделен одной пользовательницей в TikTok, известной под ником @a_shpvl_a.

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Как отмыть пластиковые контейнеры для еды – лайфхак: Раньше, чтобы отмыть жирный пластиковый контейнер, вы наверняка тратили много моющего средства, и губка после такого процесса оставалась почти несчастной. Однако украинка @a_shpvl_a поделилась методом, который поможет легко очистить даже очень загрязненные контейнеры. И для этого не требуется никаких сложных операций, вам понадобится только теплая вода, пара салфеток и моющее средство.

Девушка наглядно продемонстрировала, как она берет грязный жирный контейнер и наносит на его стенки немного моющего средства. Потом она взяла несколько бумажных салфеток и положила их в контейнер. Важно отметить, что не нужно ложить их каким-то определенным способом – просто добавьте несколько салфеток и закройте крышкой контейнер. После этого потрескивайте контейнер несколько раз, вылейте грязную воду и промойте его под проточной водой. После такой процедуры ваш контейнер станет абсолютно чистым и готовым к последующему использованию.

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