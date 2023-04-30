Как легко отмыть посуду от засохшего теста: простой лайфхак

С задачей быстро отмыть посуду от теста сталкивались многие хозяйки. На первый взгляд, это не так просто, но существует простой способ, значительно облегчающий этот процесс.

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Чтобы отмыть засохшее тесто, нужно залить загрязнение в посуде теплой водой и подождать, пока остатки теста размокнут и не будут "приклеены" к поверхности. Лучше оставить столовые приборы и посуду в воде на полчаса, но иногда десять минут оказываются достаточно. Продолжительность зависит от того, насколько сильно тесто успело присохнуть.

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Этот маленький секрет всегда выручал хозяйкам и помогает избежать проблем с чисткой губки от остатков теста. Отлипшие остатки лучше всего снимать с помощью венчика, а уже в конце мытья использовать губку.

Кроме того, если во время приготовления вы запачкали одежду тестом, то следует промокнуть загрязненный предмет в холодной воде на 10-20 минут. После этого пятно можно легко удалить, аккуратно потирая его губкой.

Напомним, ранее мы писали о том, как значительно сэкономить время на мытье посуды.

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