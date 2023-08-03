Как не сорваться сидя на диете: топ-4 советы диетологов

Мечта многих людей – сидеть на диете и чувствовать постоянную сытость. Чтобы достичь этой гармонии, ukr.media предлагает придерживаться нескольких важных шагов.

Начинайте с воды

Перед едой рекомендуется выпить стакан воды. Она создает чувство сытости и помогает контролировать аппетит.

Начинайте прием пищи с овощей

Овощи – источник витаминов, минералов и клетчатки, помогающих создать ощущение сытости.

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Дополняйте пищу белковыми продуктами

Белки обеспечивают более продолжительное чувство сытости, поэтому их можно добавлять к овощным блюдам.

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Ешьте полезные углеводы после основного приема пищи

Это поможет предотвратить быстрое чувство голода и перекусов.

С соблюдением этих шагов, вы сможете сидеть на диете и одновременно ощущать постоянную сытость, обеспечивая контроль тяжести и улучшение здоровья.

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