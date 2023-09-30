Как обнаружить и избавиться от сквозняков в квартире: лайфхак со свечой

Перед приходом зимы важно проверить окна на наличие сквозняков и образование незапланированных утечек воздуха. Существует простой и эффективный способ выявить эти проблемы и устранить их, и для этого вам понадобится только обычная свеча.

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Этот простой лайфхак с использованием свечи поможет вам обнаружить и решить проблемы с утечками воздуха, обеспечив больший комфорт в вашем жилище во время холодной зимы, пишет сайт "Ого".

Вот как это сделать:

Разместите свечи внутри помещения в день с сильным ветром и закрытыми окнами. Наблюдайте за пламенем свечи. Если пламя станет колебаться или двигаться, это может свидетельствовать о наличии утечки воздуха недалеко от окна.

Если вы обнаружите такой сквозняк, вот несколько шагов для решения проблемы:

Проверьте и обеспечьте герметичность всех возможных мест для утечки воздуха. Утепляйте двери и окна с помощью специальных материалов или уплотнителей. В качестве альтернативы вы можете разместить пузырчатую пленку между оконной рамой и окном, это поможет избежать образования холодных сквозняков.

Напомним, мы уже писали, как бюджетно утеплить здание.

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