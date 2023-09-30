Як виявити та позбутись протягів в квартирі: лайфхак зі свічкою

Перед приходом зими важливо перевірити вікна на наявність протягів і утворення незапланованих витоків повітря. Існує простий і ефективний спосіб виявити ці проблеми і виправити їх, і для цього вам знадобиться лише звичайна свічка.

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Цей простий лайфхак з використанням свічки допоможе вам виявити та вирішити проблеми з витоками повітря, забезпечивши більший комфорт у вашому житлі під час холодної зими, пише сайт "Ого".

Ось як це зробити:

Розташуйте свічки всередині приміщення в день з сильним вітром і закритими вікнами. Спостерігайте за полум'ям свічки. Якщо полум'я почне коливатися або рухатися, це може свідчити про наявність витоку повітря недалеко від вікна.

Якщо ви виявите такий протяг, ось кілька кроків для вирішення проблеми:

Перевірте і забезпечте герметичність всіх можливих місць для витоку повітря. Утепліть двері та вікна за допомогою спеціальних матеріалів або ущільнювачів. Як альтернативу, ви можете розмістити пухирчасту плівку між віконною рамою та вікном, це допоможе уникнути утворення холодних протягів.

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