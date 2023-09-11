Подбайте про це вже зараз: Як бюджетно утеплити будинок

Україна стикається з війною вже другу зиму підряд, і це може призвести до можливих відключень електропостачання та опалення.

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Тому важливо знати, як правильно утеплити квартиру, щоб забезпечити комфорт та ефективно зберегти тепло в найважчі моменти зими. Нижче наведено кілька корисних лайфхаків від "Апостроф" для підвищення теплозбереження в оселі:

Утеплити вікна та двері: Втрати тепла через щілини у вікнах та дверях можуть становити третину загальних втрат. Тому важливо проклеїти будь-які отвори за допомогою скотчу або герметика. Також розгляньте можливість прокладання теплоізоляції вздовж дверної коробки. Утеплити поверхні: Простий килим на підлозі може допомогти зберегти тепло в приміщенні. Крім того, накрийте диван та ліжка пледами, оскільки текстиль здатний утримувати тепло і передавати його в приміщення. Встановити тепловідбивний екран: Щоб не втрачати тепло через радіатори, встановіть між батареєю та стіною тепловідбивний екран із фольги. Для цього можна використовувати будь-яку фольгу, будівельну або харчову. Прикріпіть її до пінопласту, і вона відбиватиме інфрачервоні хвилі від радіатора назад у кімнату.

Раніше ми писали про те, як утеплити вікна, щоб вони не продували та зберегти тепло в будинку.

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