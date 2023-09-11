Позаботьтесь об этом уже сейчас: Как бюджетно утеплить дом

Украина сталкивается с войной уже вторую зиму подряд, и это может привести к возможным отключениям электроснабжения и отопления.

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Поэтому важно знать, как правильно утеплить квартиру, чтобы обеспечить комфорт и эффективно сохранить тепло в самые трудные моменты зимы. Ниже приведено несколько полезных лайфхаков от "Апостроф" для повышения теплосбережения в доме:

Утепление окна и двери: Потери тепла через щели в окнах и дверях могут составлять треть общих потерь. Поэтому важно проклеить любые отверстия с помощью скотча или герметика. Также рассмотрите возможность прокладки теплоизоляции вдоль дверной коробки. Утепление поверхности: Простой ковер на полу может помочь сохранить тепло в помещении. Кроме того, накройте диван и кровати пледами, поскольку текстиль способен удерживать тепло и передавать его в помещение. Установка теплоотражающего экрана: Чтобы не терять тепло через радиаторы, установите между батарейкой и стеной теплоотражающий экран из фольги. Для этого можно использовать любую фольгу, строительную или пищевую. Прикрепите ее к пенопласту, и она отразит инфракрасные волны от радиатора обратно в комнату.

Раньше мы писали о том, как утеплить окна, чтобы они не продували и сохранили тепло в доме.

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