Что делать, чтобы окна не продували и сохранить тепло в доме

Сквозняки и щели в оконных рамах могут вызвать ощутимое снижение температуры в доме из-за потери тепла, что особенно чувствуется зимой во время сильных морозов.

Проблему лучше решить комплексно. Самым действенным способом будет замена уплотнителя по всему периметру окна. Утеплить нужно как рамы, так и створки окна, а также плотно повернуть утеплителем углы.

Чтобы из окна не дуло холодом, концы уплотнительной ленты должны смыкаться в верхней части периметра. Концы нужно склеить друг с другом для большей герметичности, это позволит не только утеплить окна, но и предотвратить запотевание и проникновение посторонних шумов с улицы.

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Если окна продуваются, отрегулируйте механизм, отвечающий за плотность прижима створки к раме. Отрегулировать прижим пластикового окна в этом случае можно поворотом цапфы. Для этого используйте соответствующий шестигранный ключ или отвертку или плоскогубцы. Поворот в левую сторону увеличит силу прижатия, а в правую – ослабит его. Наибольшее прижатие достигается при расположении гнезда под ключ со стороны наружной части створки.

Если дует с подоконника, то стоит задуматься о дополнительной изоляции места стыка рамы окна и подоконника. Если проблему не удастся решить таким способом, возможно, это нехватка производителя – нарушена технология обработки монтажного шва со стороны подоконника. Здесь поможет демонтаж с последующим удалением некачественного слоя пены и нанесением нового большого слоя монтажной пены лучшего качества.

Если дует из откосов окна, то причиной сквозняков является разрушение монтажного шва. В таком случае нужно разобрать конструкцию, а затем заново нанести пену по периметру окна. Если вы обнаружили продувку со стыка импоста и рамы, можно попробовать обратиться к изготовителю окон, ведь этот случай может попадать под гарантию.

Самые частые запросы к производителям окон, с которыми обращаются клиенты, являются:

регулировка или замена фурнитуры окна;

комплексная замена уплотнителя;

плотная герметизация монтажных швов;

дополнительный слой монтажной пены под отливами.

Раньше мы писали о том, как правильно подобрать обувь на зиму и утеплить ноги, чтобы не было холодно.

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