Как правильно подобрать обувь и утеплить ноги, чтобы не было холодно зимой

Зимой особое внимание следует уделить ногам, ведь от их тепла зависит и тепло всего тела.

Как утеплить ноги в зимней обуви без лишних трат, читайте в нашем материале.

В первую очередь следует правильно подобрать зимнюю обувь. Толщина подошвы должна быть не менее 2 см.

Обувь не должна слишком плотно облегать ногу, ведь это способствует нарушению кровообращения, из-за чего ступни быстро замерзают. Между ногой и обувью всегда должна оставаться тонкая воздушная прослойка, которая защищает от холода и держит тепло в обуви.

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Также нужно проверить стельки. Кожаные лучше заменить на шерстяные или меховые. Также можно положить стельки с алюминиевой подкладкой, которая будет дополнительно защищать от холода. Они могут быть немного толще обычных, поэтому чтобы ноге было удобно в обуви, она должна быть чуть больше по размеру.

Также не забывайте одевать теплые носки, желательно из натуральной шерсти или термоноски. Главное – не забывать о воздушной прослойке между ногой и обувью.

Раньше мы писали о том, как быстро согреть ноги, чтобы не заболеть зимой.

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