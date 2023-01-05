Як правильно підібрати взуття та утеплити ноги, щоб не було холодно взимку

Взимку особливу увагу варто приділити ногам, адже від їх тепла залежить і тепло всього тіла.

Як утеплити ноги у зимовому взутті без зайвих витрат, читайте у нашому матеріалі.

В першу чергу слід правильно підібрати зимове взуття. Товщина підошви повинна бути не менше ніж 2 см.

Взуття не повинно дуже щільно облягати ногу, адже це сприяє порушенню кровообігу, через що ступні швидко замерзають. Між ногою та взуттям завжди повинен залишатися тонкий повітряний прошарок, який захищає від холоду та тримає тепло у взутті.

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Також необхідно перевірити устілки. Шкіряні краще замінити на вовняні або хутряні. Також можна покласти устілки з алюмінієвою підкладкою, яка додатково захищатиме від холоду. Вони можуть бути трохи товщі ніж звичайні, тому щоб нозі було зручно у взутті, воно повинно бути трохи більше за розміром.

Також не забувайте одягати теплі шкарпетки, бажано із натуральної вовни, або термошкарпетки. Головне – не забувати про повітряний прошарок між ногою та взуттям.

Раніше ми писали про те, як швидко зігріти ноги, щоб не захворіти взимку.

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