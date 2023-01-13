Що робити, щоб вікна не продували та зберегти тепло в будинку

Протяги та щілини у віконних рамах можуть спричинити відчутне зниження температури в будинку через втрату тепла, що особливо відчувається взимку під час сильних морозів.

Проблему краще вирішити комплексно. Найдієвішим способом буде заміна ущільнювача по всьому периметру вікна. Утеплити треба як рами, так і стулки вікна, а також щільно обернути утеплювачем кути.

Щоб з вікна не дуло холодом, кінці стрічки ущільнювача повинні стулятися у верхній частині периметра. Кінці треба склеїти один з одним для більшої герметичності, це дозволить не тільки утеплити вікна, а й запобігти запотіванню та проникненню сторонніх шумів з вулиці.

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Якщо вікна продувають, відрегулюйте механізм, який відповідає за щільність притиску стулки до рами. Відрегулювати притиск пластикового вікна у разі можна поворотом цапфи. Для цього використовуйте відповідний за розміром шестигранний ключ або викрутку чи плоскогубці. Поворот у ліву сторону збільшить силу притискання, а в праву – послабить його. Найбільше притискання досягається при розташуванні гнізда під ключ з боку зовнішньої частини стулки.

Якщо дує з підвіконня, то варто задуматися про додаткову ізоляцію місця стику рами вікна та підвіконня. Якщо проблему не вдасться вирішити таким способом, можливо це брак виробника – порушена технологія обробки монтажного шва з боку підвіконня. Тут може допомогти демонтаж з подальшим видаленням неякісного шару піни та нанесенням нового великого шару монтажної піни кращої якості.

Якщо дує з укосів вікна, то причиною протягів є руйнування монтажного шва. У такому випадку потрібно розібрати конструкцію, а потім по заново нанести піну по периметру вікна. Якщо ви виявили продування зі стику імпоста та рами, можна спробувати звернутись до виробника вікон, адже цей випадок може потрапляти під гарантію.

Найчастіші запити до виробників вікон, з якими звертаються клієнти є:

регулювання чи заміна фурнітури вікна;

комплексна заміна ущільнювача;

щільна герметизація монтажних швів;

додатковий шар монтажної піни під відливами.

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