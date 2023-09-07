Как очистить грязные плинтусы: чудодейственное самодельное средство

Уборка дома — это задача, которая требует времени и терпения. Иногда во время генеральной уборки мы можем забыть о плинтусах, которые также быстро засоряются и покрываются пылью. Хотя существуют специальные чистящие средства, сегодня мы расскажем вам о том, как сделать это дома с помощью доступных средств.

Читайте также: Как выбрать безопасную для здоровья сковороду: виды и преимущества антипригарного покрытия

Для эффективной уборки плинтусов и удаления грязи, пятен и пыли вы можете воспользоваться простым трюком, о котором пишет santeplus. Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты: 1 столовая ложка моющего средства, 1 стакан уксуса и 4 стакана горячей воды.

Если вы хотите очистить грязные плинтусы, вот шаги:

Видео дня

Начните с того, что пропыленосые плинтусы, чтобы удалить как можно больше пыли перед чисткой. В контейнере смешайте все перечисленные выше ингредиенты, чтобы создать чистящий раствор. Опустите микрофибровую ткань в миску с подготовленным раствором и протрите плинтусы. Этот метод поможет быстро удалить все виды грязи и покрытия из плинтусов, оставив их ухоженными и блестящими. При необходимости удаления стойких пятен или грязи, вы можете использовать старую зубную щетку, нанося на нее небольшое количество чистящего средства и осторожно прочищая плинтусы.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы к сковороде ничего не прилипало.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!