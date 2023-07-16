Как очистить от жира стекло на дверце духовки и других поверхностях: два действенных метода

После нескольких использований стекло духовки может стать загрязненным, появиться следы жира и масляных пятен. Для удаления стойких загрязнений и коричневых пятен регулярно очищайте окна духовки. Существует несколько эффективных природных продуктов для очистки, которые помогут удалить даже стойкие пятна и обеспечить оптимальную дезинфекцию стекла.

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Очистку стекла на дверце духовки можно производить с помощью воды и моющего средства. Моющее средство эффективно для чистки и дезинфекции различных поверхностей. Для очистки окон просто протрите их губкой, смоченной моющим средством и водой. Затем протрите окна сухой тканью, чтобы убрать избыток воды. Моющее средство также можно использовать для очищения внутренней части духовки.

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Паста из пищевой соды и уксуса является прекрасным средством для чистки стекла. Сначала создайте пасту из пищевой соды и небольшого количества воды, затем нанесите на всю стеклянную поверхность духовки. Подождите несколько минут, затем распылите уксус на поверхность. Оставьте на 10 минут, затем протрите губкой, чтобы удалить жир и грязь. Завершите очистку, используя влажную ткань из микрофибры для промывки и полировки.

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