Как оформить пенсию, если находитесь за границей: ответ ПФУ

Пенсионный фонд Украины дал разъяснение о возможности оформления пенсии для граждан, выехавших за границу из-за полномасштабной войны. Получить выплаты можно без необходимости возвращаться в Украину – процедура доступна дистанционно при наличии всех необходимых документов.

По информации ПФУ, право на пенсию имеют украинцы, которые достигли соответствующего возраста и имеют необходимое количество страхового стажа. По состоянию на 2025 год, для выхода на пенсию в 60 лет требуется не менее 32 лет стажа. Если человек обращается за пенсией в 63 года, достаточно 22 лет стажа. А тем, кто достиг 65-летнего возраста, нужно не менее 15 лет стажа.

Процесс подачи заявки на назначение пенсии можно осуществить через портал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого гражданин должен авторизоваться на платформе с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Далее нужно заполнить онлайн-анкету, выбрать вид пенсии, например по возрасту, дать согласие на обработку персональных данных и выбрать способ получения сообщений.

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На следующем этапе пользователь добавляет скан-копии документов, среди которых паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие трудовой стаж (в том числе трудовая книжка), а также, при необходимости, справки о льготах, зарплате до 2000 года, свидетельство о браке или документы об особом статусе. После заполнения и проверки формы заявление следует подписать электронной подписью и отправить в Пенсионный фонд.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из пенсионеров следует обязательно подать специальное заявление, чтобы не остаться без выплат.

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