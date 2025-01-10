Как оформить социальную пенсию в 2025 году и каков будет ее размер

Украинцы пенсионного возраста, не приобретшие необходимый страховой стаж для назначения пенсии, могут получать временную государственную помощь, известную как социальная пенсия.

Какой стаж необходим для пенсии в 2025 году

С 1 января 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Возраст 63 года : Пенсию могут получить те, кто имеет от 22 до 31 года стажа.

: Пенсию могут получить те, кто имеет от 22 до 31 года стажа. Возраст 65 лет : Право на пенсионные выплаты получают лица со стажем от 15 до 21 года.

: Право на пенсионные выплаты получают лица со стажем от 15 до 21 года. Меньше 15 лет стажа : В 65 лет человек может претендовать на государственную социальную помощь вместо пенсии. Об этом пишет nv.ua.

Ежегодно требования к страховому стажу будут расти, и к 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 35 лет стажа.

Размер социальной пенсии в январе 2025 года

Сумма социальной пенсии определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2361 грн) и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние полгода. Она не может превышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц (3028 грн.).

Выплаты пересматриваются каждые шесть месяцев в зависимости от изменений в доходах и имущественном состоянии получателя.

Как оформить социальную помощь

Чтобы получить такую помощь, следует обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или проживания.

Необходимые документы:

Заявление.

Паспорт и ИНН (идентификационный код).

Справка из Пенсионного фонда Украины о страховом стаже.

Декларация о доходах и имущественном положении (на основе справок о доходах членов семьи за последние шесть месяцев).

Копия решения о назначении опекуна (для лиц, признанных недееспособными).

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Когда социальная пенсия не назначается

Помощь не оказывается в следующих случаях:

Среднемесячный доход семьи на одного человека превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

Человек уже получает другую социальную помощь, работает или имеет другие доходы.

Член семьи совершил покупку (или оплатил услугу) на сумму более 50 000 грн в течение года перед обращением.

В собственности есть вторая квартира, площадь жилья превышает норму (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью) или более одного автомобиля.

Социальная помощь может быть назначена по решению специальной комиссии, если у семьи есть человек с инвалидностью. Для этого производится обследование материально-бытовых условий заявителя.

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