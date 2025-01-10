Как оформить социальную пенсию в 2025 году и каков будет ее размер
Украинцы пенсионного возраста, не приобретшие необходимый страховой стаж для назначения пенсии, могут получать временную государственную помощь, известную как социальная пенсия.
Какой стаж необходим для пенсии в 2025 году
С 1 января 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.
- Возраст 63 года : Пенсию могут получить те, кто имеет от 22 до 31 года стажа.
- Возраст 65 лет : Право на пенсионные выплаты получают лица со стажем от 15 до 21 года.
- Меньше 15 лет стажа : В 65 лет человек может претендовать на государственную социальную помощь вместо пенсии. Об этом пишет nv.ua.
Ежегодно требования к страховому стажу будут расти, и к 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 35 лет стажа.
Размер социальной пенсии в январе 2025 года
Сумма социальной пенсии определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2361 грн) и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние полгода. Она не может превышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц (3028 грн.).
Выплаты пересматриваются каждые шесть месяцев в зависимости от изменений в доходах и имущественном состоянии получателя.
Как оформить социальную помощь
Чтобы получить такую помощь, следует обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или проживания.
Необходимые документы:
- Заявление.
- Паспорт и ИНН (идентификационный код).
- Справка из Пенсионного фонда Украины о страховом стаже.
- Декларация о доходах и имущественном положении (на основе справок о доходах членов семьи за последние шесть месяцев).
- Копия решения о назначении опекуна (для лиц, признанных недееспособными).
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Когда социальная пенсия не назначается
Помощь не оказывается в следующих случаях:
- Среднемесячный доход семьи на одного человека превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.
- Человек уже получает другую социальную помощь, работает или имеет другие доходы.
- Член семьи совершил покупку (или оплатил услугу) на сумму более 50 000 грн в течение года перед обращением.
- В собственности есть вторая квартира, площадь жилья превышает норму (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью) или более одного автомобиля.
Социальная помощь может быть назначена по решению специальной комиссии, если у семьи есть человек с инвалидностью. Для этого производится обследование материально-бытовых условий заявителя.
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