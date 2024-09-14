Как онлайн оформить коммунальные льготы для ветеранов войны: инструкция

В Украине запустили новый экспериментальный проект, упрощающий подачу заявления на льготы для ветеранов войны на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Проект позволяет ветеранам подавать одно упрощенное заявление через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, значительно упрощая процесс получения льгот.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Этой услугой могут воспользоваться участники боевых действий, люди с инвалидностью, полученные во время войны, а также другие участники войны.

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При этом не имеет значения, военный ли уволен со службы или продолжает ее. Доступ к льготам также имеют члены семьи ветерана, которые могут подавать заявление от его имени.

Процесс подачи заявления онлайн простой и удобный. Ветеран или член его семьи может заполнить заявку через вебпортал Пенсионного фонда, используя квалифицированную электронную подпись. Важно отметить, что необходимые данные автоматически передаются через государственные реестры, что облегчает заполнение формы.

Для оформления заявления нужно зайти на портал, выбрать соответствующую услугу, заполнить информацию о человеке, претендующем на льготы, и скачать сканированные копии документов. После этого заявление подписывается и отправляется в Пенсионный фонд, а результаты можно узнать в разделе "Мои обращения".

Кроме онлайн-заявки, есть и другие способы подачи документов на льготы. Ветераны могут обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда, исполнительные органы местного самоуправления, центры предоставления административных услуг или отправить документы по почте.

Эта инициатива призвана значительно упростить доступ к льготам для военных и ветеранов, обеспечивая быстрый и удобный процесс подачи заявления и получения необходимой поддержки.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто может платить за коммуналку только 25% от начисленной суммы.

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