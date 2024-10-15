Как оплатить долг за коммунальные услуги: объяснение юриста

При возникновении задолженности за коммунальные услуги рекомендуется как можно быстрее ее ликвидировать. Альтернативно можно обратиться к компании-поставщику по поводу возможности заключения соглашения о реструктуризации долга.

Способы погашения задолженности

Если не урегулировать вопрос долга, поставщик может инициировать его взыскание через суд, что может повлечь за собой дополнительные проблемы. Об этом в интервью 24 каналу сообщила адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус.

Согласно Закону Украины "О реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги", долги, накопленные до вступления в силу данного закона, могут быть реструктуризированы на период до 5 лет, в зависимости от размера задолженности и финансового состояния граждан.

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Для реструктуризации долга потребители имеют возможность заключить с компаниями-надателями коммунальных услуг договора о ежемесячном равномерном погашении реструктуризированной задолженности и своевременную оплату текущих счетов за коммунальные услуги, – объясняет специалист.

В течение действия договора о реструктуризации потребители сохраняют право на получение субсидий, а поставщики не вправе обращаться в суд для принудительного взыскания задолженности.

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