Как определить подходит ли вам цвет: советы стилиста

Выбирая одежду, обращайте внимание не только на фасон и размер, но и на цвет. Бывает, вам нравится определенный цвет, но он совершенно не подходит, а другой делает кожу сияющей, а глаза – яркими. UaPortal разбирался, как определить свой цветотип, чтобы в дальнейшем вы выбирали только те вещи, которые вам подходят. О том, как правильно подобрать цвет, на своей странице в Instagram рассказала стилистка Елена Шевченко.

Как определить, подходит ли вам цвет

Стилист советует проверять совместимость цвета с вашим лицом.

"Поднесите эту вещь к подбородку и посмотрите, как реагирует ваша кожа. Если усилились пигментные пятна, если синяки под глазами увеличились, если уголки губ впали, а морщинки стали заметнее, тогда этот цвет совершенно точно вам не подходит", – объясняет эксперт. Но если наоборот, кожа "подсветилась" и словно подтянулась, тогда этот цвет точно вам подходит.

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Как сделать свой образ завершенным

Стилист отмечает, что украшения играют очень большую роль в создании совершенного образа. Выбирать аксессуары необходимо в зависимости от события и времени суток, а также прически.

"Если волосы собраны – выбираем серьги, если у вас глубокое открытое декольте – возьмите цепочку. А если у вас и собранные волосы, и глубокие декольте – тогда выбирайте украшение по своему вкусу", – советует стилист.

Еще несколько советов по определению цветотипа:

Часто стилисты используют для определения цветотипа так называемый сезонный метод, по которому все люди делятся на холодные цветотипы - "Лето" и "Зиму" и теплые - "Осень" и "Весну".

Цветотип "Весна"

В облике людей с цветотипом "Весна" преобладают светлые теплые оттенки. Они имеют светлую тонкую кожу с теплым розовым подтоном, светло-розовые, бежевые или нежно-персиковые губы. Их волосы обычно светло-русые, с медовым, пшеничным или золотистым отливом. представители цветотипа "Весна" имеют светло-зеленые, светло-коричневые, голубые или серые глаза.

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Цветотип "Лето"

Для этого цветотипа характерно наличие холодных цветов: холодный розовый с серым или белым подтоном цвет кожи, светло-розовые губы, русые или пепельные волосы. Глаза у представителей летнего цветотипа зеленые, голубые, светло-карие.

Цветотип "Осень"

У этого цветотипа преобладают медные оттенки – рыжие или каштановые волосы, теплый персиковый цвет кожи, янтарные или светло-ореховые глаза.

Цветотип "Зима"

У представителей этого цветотипа контрастная холодная внешность. Черные волосы, темные брови и ресницы, карие, голубые или зеленые или голубые глаза. Губы – розового цвета, кожа – светлая с холодным оливковым подтоном.

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