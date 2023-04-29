Як визначити чи підходить вам колір: поради стиліста

Обираючи одяг, звертайте увагу не лише на фасон та розмір, але й на колір. Буває, вам подобається певний колір, але він абсолютно не пасує, а інший робить шкіру сяючою, а очі – яскравими. UaPortal розбирався, як визначити свій кольоротип, щоб у подальшому ви обирали лише ті речі, які вам личать. Про те, як правильно підібрати колір, на своїй сторінці в Instagram розповіла стилістка Олена Шевченко.

Як визначити, чи личить вам колір

Стиліст радить перевіряти сумісність кольору ж вашим обличчям.

"Піднесіть цю річ до підборіддя і подивіться, як реагує ваша шкіра. Якщо посилились пігментні плями, якщо синці під очима збільшились, якщо куточки губ запали, а зморшки встали сильніші, тоді цей колір абсолютно точно вам не личить", – пояснює експерт. Але якщо навпаки, шкіра "підсвітилась" й ніби підтягнулась, тоді цей колір точно вам підходить.

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Як зробити свій образ завершеним

Стиліст наголошує, що прикраси грають дуже велику роль у створені довершеного образу. Обирати аксесуари необхідно в залежності від події та часу доби, а також зачіски.

"Якщо волосся зібране - обираємо сережки, якщо у вас глибоке відкрите декольте - візьміть ланцюжок. А якщо у вас і зібране волосся, і глибоке декольте - тоді вибирайте прикрасу на свій смак", – радить стиліст.

Ще кілька порад із визначення кольоротипу:

Часто стилісти використовують для визначення кольоротипу так званий сезонний метод, за яким всі люди діляться на холодні кольоротипи — "Літо" та "Зиму" й теплі — "Осінь" і "Весну".

Кольоротип "Весна"

У зовнішності людей із кольоротипом "Весна" переважають світлі теплі відтінки. Вони мають світлу тонку шкіру з теплим рожевим підтоном, світло-рожеві, бежеві або ніжно-персикові губи. Їх волосся зазвичай світло-русяве, з медовим, пшеничним або золотистим відливом. Також представники кольоротипу "Весна" мають світло-зелені, світло-коричневі, блакитні або сірі очі.

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Кольоротип "Літо"

Для цього кольоротипу характерна наявність холодних кольорів: холодний рожевий із сірим або білим підтоном колір шкіри, світло-рожеві губи, русяве чи попелясте волосся. Очі у представників літнього кольоротипу зелені, блакитні, світло-карі.

Кольоротип "Осінь"

В цього кольоротипу переважають мідні відтінки – руде чи каштанове волосся, теплий персиковий колір шкіри, бурштинові чи світло-горіхові очі.

Кольоротип "Зима"

В представників цього кольоротипу контрастна холодна зовнішність. Чорне волосся, темні брови та вії, карі, голубі чи зелені чи голубі очі. Губи – рожевого кольору, шкіра – світла із холодним оливковим підтоном.

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