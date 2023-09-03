Как открыть плотно закрытую крышу банки: лайфхак с пищевой пленкой

Винтовые крышки на банках стали популярны для консервации продуктов в хозяйствах. Многие покупные консервы также оборудованы винтовыми крышками.

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Один из главных плюсов этих крышек – они не требуют специальных инструментов, таких как консервный нож или машинка для закатывания, для их вскрытия. Однако иногда открытие винтовых крышек может быть задачей не такой простой, как кажется на первый взгляд, пишет Телеграф.

К счастью, существуют разные сообразительные способы, облегчающие открывание винтовых крышек. Один из таких лайфхаков требует только одного доступного средства, которое легко найти на кухне.

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Как открыть винтовую крышку на банке руками

Чтобы открыть банку с винтовой крышкой легко и быстро вам понадобится обычная пищевая пленка. Просто обмотайте пленку вокруг крышки несколькими слоями. Главная цель – сделать крышку более тертыми в руках. Когда пленка будет хорошо обернута, вы сможете открыть крышку без усилий.

Вместо пищевой пленки можно использовать плотную резиновую перчатку. Она также обеспечит вам хорошее сцепление с крышкой и предотвращает скольжение. Просто наденьте перчатку на руку и открутите крышку без малейших проблем.

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