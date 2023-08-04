Как отличить качественный кофе от подделки: топ-3 совета от экспертов

На прилавках магазинов все чаще появляется поддельный кофе, поскольку некоторые производители экономят, используя некачественные зерна, бракованные или пережаренные.

Чтобы избежать покупки фальсификата, следует внимательно подходить к выбору напитка. Мы с ресурсом ukr.media подскажем, как выбрать качественный кофе.

Оригинальный продукт имеет качественную упаковку с обозначением страны-производителя, штрихкода, даты производства и срока годности.

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Зерна должны быть одинакового цвета и размера, без изменений или тусклых пятен. Правильный кофе обладает приятным и выразительным ароматом с карамельными, шоколадными и цветочными нотками.

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Если есть сомнения, можно проверить качество кофе, опуская зерна в стакан с водой: если они всплывают, это хороший знак. Также следует обращать внимание на вкус и цвет готового напитка, у оригинального кофе более насыщенный вкус и яркий цвет.

Напомним, мы уже писали о 5 продуктах, которые нельзя добавлять в кофе.

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