Как отличить натуральную кожу от заменителя: 3 простые лайфхаки

Несколько простых способов отличить натуральную кожу от ее заменителя без отхождения от прилавка. Современные технологии позволяют изготавливать вещи из искусственной кожи, которую бывает трудно отличить от натуральной.

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Чтобы избежать обмана при покупках, важно научиться различать такие изделия. "Телеграф" поделится с вами маленькими уловками, которые помогут вам проверить изделие из кожи прямо в магазине.

Как быстро проверить, натуральная кожа Если вы выбрали на прилавку сумку и не можете определить, это натуральная кожа, или дешевый заменитель, попробуйте такой тест. Согните ручку изделия на 10 секунд, затем внимательно рассмотрите место сгиба.

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Заменитель кожи останется гладким, тогда как природный материал будет немного шершавым на ощупь.

Также попытайтесь растянуть участок кожи сначала в одном направлении, а затем в другом. Натуральная кожа деформируется и быстро возвращается к своей прежней форме.

Еще одним способом проверить природность кожи является использование влажной салфетки. Положите одну салфетку на изделие на 10 секунд. Если после этого на поверхности остаются следы влаги, то изделие сделано из натуральной кожи. А если даже следа от влаги не осталось, то изделие сделано из кожзама.

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