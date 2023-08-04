Как отмыть кожу лица от йода и зеленки: простые и быстрые способы

Во время повседневных обязанностей время от времени возникает необходимость быстро избавиться от пятен от зеленки или йода на коже. В этом случае средства для мытья посуды или обычное мыло не всегда приносят эффективный результат.

Однако, к счастью, есть несколько простых и достаточно эффективных способов, которые помогут легко оттереть зеленку и йод из кожи. Об этом пишет УНИАН.

Йод исчезает из кожи быстро, однако если нет времени ждать, есть несколько действенных способов удаления этих пятен.

Один из самых очевидных способов – использование хозяйственного мыла. Оно будет более эффективным, чем косметическое. Также можно нанести на участок кожи жирный крем или растительное масло и тщательно потереть. Жирный крем подходит даже для старых пятен, достаточно оставить его на коже в течение 20 минут и смыть водой.

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Для быстрого удаления пятен от йода и зеленки (держится на коже около недели) можно использовать соду. Намочите кожу и натрите содой на месте пятна, после чего смойте водой и нанесите увлажняющий крем. Альтернативой может быть спирт, крепкий алкоголь, жидкость для снятия лака, перекись водорода или хлоргексидин. Отбеливатели с хлором также помогают с эффективностью, но их использование на коже должно быть осторожным и оставлять недолго.

Если речь идет об отмывании зеленки из кожи лица, рекомендуется более щадящий подход. Попробуйте зубную пасту или скраб с солью и медом. Зубная паста может помочь при удалении пятен зеленки, которую следует протереть старой зубной щеткой. Скрабы же, независимо от того, готовы они или домашние, помогут бережно удалить пятна зеленки и йода с лица и тела.

Помните, что при удалении пятен зеленки и йода с лица следует действовать осторожно и избегать длительного контакта с агрессивными веществами на чувствительной коже. Лучше всего выбирать менее агрессивные методы удаления пятен и обратиться к специалисту в случае, если ситуация требует профессионального подхода.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вывести пятна от йода и зеленки из кожи и одежды.

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