Чем отмыть пятна от йода и зеленки на коже или одежде: простые лайфхаки

Пятна от йода удалить из кожи можно быстро без дополнительных средств, а вот от зеленки оттереть пятна та еще задача. Большей проблемой будет, если вы зеленкой или йодом смазали одежду.

Из кожи зеленку можно отмыть кремом и мылом, для этого следует выбрать любой жирный крем. Если его нет, может подойти растительное масло. Кожу нужно смазать кремом, а затем смочить хозяйственное мыло и потереть место, куда попала зеленка. Через пятнадцать минут смойте мыло из кожи теплой водой, при этом старайтесь потереть кожу губкой.

Перекись водорода тоже способна смыть зеленку с кожи. Налейте немного перекиси на ватный диск и потрите пятно от зеленки, повторите процедуру несколько раз, чтобы добиться лучшего эффекта.

Видео дня

Лимоном тоже можно оттереть зеленые пятна из кожи. Перережьте лимон пополам и потрите пятно. Смойте водой, при необходимости повторите процедуру.

Читайте также: Водка, молоко и глицерин: странные, но эффективные способы выведения пятен из одежды

Также можно попытаться отмыть зеленку из кожи алкоголем или спиртом. Смочите ватный диск и протрите пятно. Она должна исчезнуть после нескольких таких протираний.

Что касается йода, избавиться от него можно пищевой содой, хозяйственным мылом, перекисью или лимоном. Йод гораздо легче стирается с кожи, чем зеленка.

Если йод попал на одежду, попробуйте следующие лайфхаки:

Перекись водорода – смочите пятно от йода перекисью и оставьте на 5-6 минут. Смойте теплой водой, а затем постирайте вещи обычным способом – вручную или в машинке со стиральным порошком.

Нашатырный спирт – он подойдет только для одежды светлых цветов. Раскройте столовую ложку нашатыря на литр воды и замочите вещи до исчезновения пятна.

Холодное мыло – смочите его и потрите пятно, оставьте на 45 минут и постирайте загрязненную одежду.

Молоко – влейте в тазик и положите в него загрязненные вещи, чтобы пятна были покрыты молоком. Оставьте на 40 минут. Тщательно ополосните вещи и натрите их хозяйственным мылом. Оставьте на 10-15 минут и постирайте.

Крахмал или сода – намочите пятно и засыпьте крахмалом (содой). Через 12 часов смойте пятно и постирайте вещи со стиральным порошком.

Читайте также: Для чего класть в стиральную машинку шарики из фольги: странный, но полезный лайфхак

Как отмыть вещи от зеленки:

Хозяйственное мыло – промойте пятно теплой водой, а затем натрите мылом, оставьте на час. Смойте мыло, а затем постирайте одежду.

Перекись водорода (или хлоргексидин) – протрите пятно ватным диском, вымоченным в растворе. При необходимости замочите вещь в перекиси на 15 минут. Когда следы загрязнения исчезнут, нужно постирать одежду с порошком.

Уксус и сода – посыпьте пятно содой, а затем добавьте немного уксуса. Когда образуется пена, протрите пятно губкой, смойте, а затем постирайте одежду в машинке.

Лимонный сок тоже разрушает пигмент зеленки и освещает пятна. Используйте его так же, как перекись.

Спирт или водка – этот способ подойдет для хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых изделий. Разделайте загрязненный участок ватным диском, предварительно намочив его спиртом. К спирту можно добавить лимонный сок.

Масло – нагрейте его на водяной бане и потрите пятно. Оставьте вещь как минимум на 4 часа. Затем сделайте мыльный раствор и замочите одежду на ночь. К утру зеленка должна исчезнуть, а одежду нужно потом постирать в машинке.

Читайте также: Уксус и водка: как легко вывести пятна от сока из одежды

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!