Уксус и водка: как легко вывести пятна от сока с одежды

Все любят фруктовые соки, но многие не знают, как отмывать их с ткани в случае неосторожности. UaPortal собрал действенные лайфхаки чистки одежды от стойких пятен.

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Горячая вода

Как только вы поставили пятно – по возможности сразу намочите его горячей водой. Она не даст пятну въесться в ткань и поможет быстро ее удалить. Чем горячее вода – тем лучше.

Уксус

Нанесите небольшое количество уксуса, легко потрите и смойте. Отправьте в стиральную машину.

Лимонная кислота с водкой

С помощью этого способа можно вывести даже устаревшие пятна от сока. Возьмите лимонную кислоту (не более 2 г) и смешайте с ложкой водки. Обработайте смесью пятно, потрите и смойте.

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Глицерин и водка

Смешайте глицерин и водку в пропорции 1:1 и нанесите на пятно, потрите, смойте и отправьте в стиральную машину.

Теплое молоко и мыльная вода

Намочите тампон темным молоком и мыльной водой: отлично борется с пятнами от яблок, малины, черешни.

Нашатырный спирт

Разведите нашатырный спирт с водой 1:1, нанесите на пятно и постирайте.

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