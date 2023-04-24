Чим відмити плями від йоду та зеленки на шкірі чи одязі: прості лайфхаки

Плями від йоду видалити зі шкіри можна швидко без додаткових засобів, а от від зеленки відтерти плями те ще завдання. Більшою проблемою буде, якщо ви зеленкою чи йодом замастили одяг.

Зі шкіри зеленку можна відмити кремом та милом, для цього слід обрати будь-який жирний крем. Якщо його немає, може підійти олія. Шкіру треба намастити кремом, а потім змочити господарське мило та потерти місце, куди потрапила зеленка. Через п'ятнадцять хвилин змийте мило зі шкіри теплою водою, при цьому намагайтеся потерти шкіру губкою.

Перекис водню теж здатен змити зеленку зі шкіри. Налийте трохи перекису на ватяний диск та потріть пляму від зеленки, повторіть процедуру кілька разів, щоб досягти найкращого ефекту.

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Лимоном теж можна відтерти зелені плями зі шкіри. Переріжте лимон навпіл та потріть пляму. Змийте водою, за необхідності повторіть процедуру.

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Також можна спробувати відмити зеленку зі шкіри алкоголем, чи спиртом. Змочіть ватний диск та протріть пляму. Вона має зникнути після кількох таких протирань.

Що стосується йоду, позбутися його можна харчовою содою, господарським милом, перекисом або лимоном. Йод набагато легше стирається зі шкіри, ніж зеленка.

Якщо йод потрапив на одяг, спробуйте такі лайфхаки:

Перекис водню – змочіть пляму від йоду перекисом та залиште на 5-6 хвилин. Змийте теплою водою, а потім виперіть речі звичайним способом – вручну чи у машинці з пральним порошком.

Нашатирний спирт – він підійде лише для одягу світлих кольорів. Розчиніть столову ложку нашатирю на літр води та замочіть речі до зникнення плями.

Господарське мило – змочіть його та потріть пляму, залиште на 45 хвилин та виперіть забруднений одяг.

Молоко – влийте в тазик та покладіть у нього забруднені речі, аби плями були покриті молоком. Залиште на 40 хвилин. Ретельно сполосніть речі та натріть їх господарським милом. ЗАлиште на 10-15 хвилин й виперіть.

Крохмаль, або сода – намочіть пляму та засипте крохмалем (содою). Через 12 годин змийте пляму та виперіть речі з пральним порошком.

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Як відмити речі від зеленки:

Господарське мило – промийте пляму теплою водою, а потім натріть милом, залиште на годину. Змийте мило, а потім виперіть одяг.

Перекис водню (або ще хлоргексидин) – протріть пляму ватним диском, вимоченим у розчині. За потреби замочіть річ у перекисі на 15 хвилин. Коли сліди забруднення зникнуть, треба випрати одяг з порошком.

Оцет та сода – посипте пляму содою, а потім додайте трохи оцту. Коли утвориться піна, протріть пляму губкою, змийте, а потім виперіть одяг в машинці.

Лимонний сік теж руйнує пігмент зеленки та освітлює плями. Використовуйте його так само як перекис.

Спирт чи горілка – цей спосіб підійде для бавовняних, лляних, вовняних та шовкових виробів. Обробіть забруднену ділянку ватним диском, попередньо намочивши його спиртом. До спирту можна додати лимонний сік.

Олія – нагрійте її на водяній бані та потріть пляму. Залиште річ щонайменше на 4 години. Потім зробіть мильний розчин та замочіть одяг на ніч. До ранку зеленка повинна зникнути, а одяг треба потім випрати в машинці.

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