Как отмыть налет на сковороде: народные методы

Иногда бывает трудно справиться с налетом на сковороде с помощью обычных моющих средств. Однако в таком случае не стоит отчаиваться. Ведь народные методы мойки могут быть гораздо более эффективными.

Об этом сообщили в Pixel. В частности, специалисты поделились несколькими народными методами, которые помогут легко избавиться от неприятного налета.

Хозяйственное мыло – настоящее открытие для борьбы с налетом. Для приготовления средства достаточно натереть половину бруска хозяйственного мыла, высыпать в сковороду и залить водой. После этого необходимо включить маленький огонь и нагреть средство. Не нужно ждать кипения воды. После того, как раствор нагреется, выключите огонь. Оставьте сковороду на 2-3 часа, после чего можно переходить к мойке. Хозяйственное мыло хорошо справляется с налетом и обеспечивает безупречную чистоту посуды.

Видео дня

Читайте также: Как выбрать безопасную для здоровья сковороду: виды и преимущества антипригарного покрытия

Сода – еще одно мощное средство для борьбы с налетом. Принцип действия аналогичен хозяйственному мылу. Для изготовления раствора на литр воды необходимо взять 5 столовых ложек соды. Затем довести раствор до кипения и держать на огне еще 20 минут после закипания. Затем следует оставить средство остывать, после чего можно приступать к чистке. Сода обеспечивает надежное удаление налета и приятный блеск посуды.

Лимонная кислота – простое, но эффективное средство для борьбы с налетом на сковороде. Вам понадобится всего один небольшой пакетик (30 г). Необходимо вылить его в воду в сковороде и довести до кипения. Затем продержать на огне еще 5 минут после закипания, после чего оставить до остывания. Затем необходимо начать мойку. Кроме этого, лимонная кислота сделает вашу посуду блестящей.

Не отчаивайтесь, если обычные моющие средства не справились с налетом. Вышеупомянутые народные методы станут настоящим спасенным для вашей посуды. Они помогут вам быстро и эффективно очистить даже самый сложный налет, оставляя сковороду совершенно чистой и блестящей.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы к сковороде ничего не прилипало.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !