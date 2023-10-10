Как отмыть шланг для душа от налета и грязи уксусом и зубной щеткой

Чтобы душевой шланг в ванной оставался чистым и блестящим, регулярно промывайте его водой. Если вы заметили налет, не ждите, пока он затвердеет, и сразу же приступайте к очистке.

Чтобы отмыть шланг в ванной, чтобы он блестел, вам понадобятся уксус (7% или 9%), губка, старая зубная щетка, старое полотенце или мягкая ткань. Возьмите также эмалированный или пластиковый таз.

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Как правильно очистить шланг от налета и грязи:

Отсоедините шланг от воронки и подключения к воде. Наполните таз столовым уксусом, чтобы он полностью покрыл шланг. Оставьте шланг в уксусе на 30 минут или дольше, если налет сильный. Лучше не оставлять шланг в уксусе на всю ночь, в противном случае он может повредиться. По истечении времени извлеките шланг из уксуса и протрите его старым полотенцем или мягкой тряпкой, чтобы удалить остатки уксуса. Если налет полностью отошел, используйте старую зубную щетку, чтобы потереть его. После того как шланг будет чистым, промойте его водой. Храните шланг в чистом сухом месте.

Для более эффективной очистки можно добавить в уксусный раствор 1/2 стакана соды пищевой соды.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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