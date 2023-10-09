Как эффективно почистить и отбелить швы между плиткой зубной пастой

В швах плитки может образоваться плесень и забиться грязь, а со временем появится корка. Поэтому их нужно регулярно чистить, чтобы ситуация не ухудшилась.

Очистить и ухаживать за швами можно с помощью обычного повседневного продукта – зубной пасты. Об этом пишет Sante Plus.

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Для очистки плиточных швов можно использовать все известные продукты, как белый уксус, лимонная кислота и пищевая сода. Однако есть еще другое средство, которое не менее эффективно – зубная паста.

Для слабо загрязненных швов густая консистенция пасты станет идеальным средством, чтобы удалить въевшиеся пятна.

Смочите использованную зубную щетку теплой водой, затем нанесите на нее белую зубную пасту. Аккуратно очистите швы на кухне и ванной круговыми движениями для удаления грязи. Используя чистую влажную ткань, протрите проблемный участок, чтобы удалить остатки пасты. Однако учтите, что этот совет особенно эффективен при не очень загрязненных швах.

Если у вас очень грязные швы, то нужно прибегнуть к более глубокой очистке. Для этого вам нужно дать зубной пасте поработать больше. После нанесения на швы оставьте действовать на час или больше. За это время паста затвердеет и грязь прилипнет к ней.

Чтобы завершить трюк и получить чистые швы без пятен, налейте чуть-чуть лимонного сока в миску и смешайте его с теплой водой. Затем накройте указательный палец чистой тканью, окуните его в лимонный раствор и потрите шов, покрытый зубной пастой. Промойте водой, прежде чем дать области высохнуть на воздухе.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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