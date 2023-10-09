Як ефективно почистити та відбілити шви між плиткою зубною пастою

У швах плитки може утворитися пліснява та забитися бруд, а з часом з'явиться кірка. Тому їх треба регулярно чистити, аби ситуація не погіршилася.

Очистити та доглядати за швами можна за допомогою звичайного повсякденного продукту – зубної пасти. Про це пише Sante Plus.

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Для очищення плиткових швів можна використати всім відомі продукти, як білий оцет, лимонна кислота та харчова сода. Проте є ще інший засіб, який не менш ефективний, – зубна паста.

Для слабко забруднених швів густа консистенція пасти стане ідеальним засобом, щоб видалити плями, що в'їлися.

Змочіть використану зубну щітку теплою водою, а потім нанесіть на неї білу зубну пасту. Акуратно очистіть шви на кухні та у ванній круговими рухами для видалення бруду. Використовуючи чисту вологу тканину, протріть проблемну ділянку, щоб видалити залишки пасти. Однак врахуйте, що ця порада особливо ефективна у разі не дуже забруднених швів.

Якщо у вас дуже брудні шви, то треба вдатися до глибшого очищення. Для цього вам необхідно дати зубній пасті попрацювати більше. Після нанесення на шви залиште діяти на годину або більше. За цей час паста затвердіє і бруд прилипне до неї.

Щоб завершити трюк і отримати чисті шви без плям, налийте трохи лимонного соку в миску і змішайте його з теплою водою. Потім накрийте вказівний палець чистою тканиною, занурте його в лимонний розчин і потріть шов, покритий зубною пастою. Промийте водою, перш ніж дати області висохнути на повітрі.

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