Как растянуть слишком тесную обувь: нужны только пакеты и вода

Иногда обувь может быть красивой, но неудобной и даже тесной. В таком случае не нужно волноваться, ведь есть способ расширить обувь в рекордно короткие сроки.

Издание Sante Plus предложило прибегнуть к технике D. Для этого вам нужны полиэтиленовые пакеты и обычная вода.

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Возьмите два герметичных полиэтиленовых пакета с застежкой-молнией и наполните их водой, прежде чем закрыть. Затем поместите его в обувь и поставьте на ночь в морозильную камеру.

На следующий день снимите полиэтиленовый пакет и высушите обувь чистой тканью, после чего ее можно одевать. Таким образом, кожа и материал будет расслабленнее и вы сможете носить обувь с комфортом.

Есть и другие советы, как расширить слишком тесную обувь. К примеру, обувь можно надевать вечером и расхаживать, а не сразу идти в ней по делам.

Кроме этого, толстые носки и фен сделают обувь более широкой. Наденьте носки, затем туфли, кроссовки или сапоги. Направьте фен на расстоянии 30 см на место обуви. Шейте пальцами ног в течение 30 секунд, чтобы расслабить материал обуви и расширить его.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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