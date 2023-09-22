Пять советов, как эффективно вывести жирные пятна из одежды

Вывести пятна из одежды – задача непростая, особенно если речь идет об остатках жира. Фактически при попытке их очистить они могут распространиться дальше или даже въесть в волокна ткани.

Чтобы спасти свою одежду и не навредить, важно знать, как вывести жирные пятна из ткани. Используйте находящиеся под рукой экономичные продукты.

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1. Пищевая сода и шампунь. В сочетании эти два продукта эффективно действуют на жирные пятна. Для этого смешайте чайную ложку соды и столько же шампуня. Эту смесь нанесите на пятно, потрите зубной щеткой с мягкой щетиной, прополощите одежду и постирайте в машине.

Соду надо смешивать с шампунем для цветной одежды, если белая ткань – можно нанести только соду. Шампунь можно заменить жидкостью для мытья посуды.

2. Мука эффективно впитывает свежее жирное пятно и облегчает стирку загрязненной одежды. Для этого обильно посыпьте пятно так, чтобы покрыть его полностью и оставьте действовать на ночь.

Если вы заметили, что пятно не исчезло, нанесите на пятно немного черного мыла и оставьте на 15 минут. Затем закиньте вещи в стиральную машину.

3. Мел. Белый меловой порошок также эффективно удаляет жирные пятна. Для этого просто потрите пятно белым мелом перед стиркой одежды в машине.

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4. Тальк – эффективное средство для борьбы с жирными пятнами, особенно на хлопковой одежде. Для этого насыпьте тальк толстым слоем на пятно и промокните чистой тканью. При необходимости повторите операцию, затем стирайте одежду в машине при температуре 30°C.

5. Белый уксус – натуральный продукт, который эффективно подействует на самые стойкие пятна. Чтобы удалить старое или засохшее жирное пятно, смочите ткань белым уксусом и с помощью щетки почистите. Затем смочите мыльной водой, прополощите одежду.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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