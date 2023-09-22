Эффективный совет, как легко очистить ржавые предметы за 5 минут

С течением времени некоторые предметы начинают ржаветь, особенно если они изготовлены не из нержавеющей стали. Это происходит из-за воздействия влаги в сочетании с отсутствием ухода.

Ржавым вещам можно дать вторую жизнь, пишет Sante Plus. Воспользуйтесь эффективным советом для возвращения блеска с помощью натуральных ингредиентов.

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Почему металлические предметы ржавеют?

Когда металлические детали ржавеют, на их поверхности образуется шелушащийся коричнево-красный слой. Процесс коррозии происходит, когда железо или один из его сплавов, например сталь, реагируют на комбинацию кислорода и воды.

Хотя существует множество чистящих средств, способных удалить ржавчину из металла, они обычно слишком дорогие и содержат химикаты. Так что если у вас есть ржавые предметы, вы можете использовать один домашний рецепт за 5 минут.

Этот способ эффективен не только для стальных кастрюль, ножниц или пинцетов, но и для любого предмета, имеющего такие пятна.

Как удалить ржавчину из металла?

Если ржавчину не лечить быстро, кроме эстетики, пораженные металлические элементы могут быть полностью разъедены и больше не принесут вам пользы. Поэтому, прежде чем повредить их, важно избавиться от пятен ржавчины сразу же после их появления.

Какие ингредиенты нужны:

алюминиевая фольга,

сок трех лимонов,

бутылка белого уксуса,

3 столовых ложки пищевой соды.

Способ борьбы с ржавчиной:

Шаг 1. Отрежьте несколько кусочков фольги и обмакните их в лимонный сок.

Шаг 2. Протирайте поверхность, которую хотите очистить, кусочками алюминиевой фольги, пока не будут удалены первые слои ржавчины. Если вы заметили, что ржавчина удалена не полностью, пора применить уксус.

Шаг 3. Налейте белый уксус в глубокую миску и погрузите металлическую часть до полного покрытия, оставьте на ночь. На следующий день протрите тканью из микрофибры, смоченной пищевой содой, и протрите чистой тканью. Вы только что вернули блеск своим изделиям!

Заметим, что белый уксус обезжиривает и идеально подходит для чистки ржавчины. В качестве альтернативы уксуса, берите лимонную кислоту. Пищевая сода также защищает от ржавчины и известна способностью нейтрализовать накипь.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами, чтобы получить блестящие окна.

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