Ефективна порада, як легко очистити іржаві предмети за 5 хвилин

З часом деякі предмети починають іржавіти, особливо якщо вони виготовлені не з нержавіючої сталі. Це відбувається через вплив вологи у поєднанні з відсутністю догляду.

Іржавим речам можна дати друге життя, пише Sante Plus. Скористайтеся ефективною порадою для повернення блиску за допомогою натуральних інгредієнтів.

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Чому металеві предмети іржавіють?

Коли металеві деталі іржавіють, на їх поверхні утворюється коричнево-червоний шар, що лущиться. Процес корозії відбувається, коли залізо або один із його сплавів, наприклад сталь, реагують на комбінацію кисню та води.

Хоча існує безліч засобів для чищення, здатних видалити іржу з металу, вони зазвичай занадто дорогі і містять хімікати. Так що, якщо у вас є іржаві предмети, ви можете використовувати один домашній рецепт за 5 хвилин.

Цей спосіб ефективний не тільки для сталевих каструль, ножиць або пінцетів, але і для будь-якого предмета, що має такі плями.

Як видалити іржу з металу?

Якщо іржу не лікувати швидко, крім естетики, уражені металеві елементи можуть бути повністю роз'їдені і більше не принесуть вам користі. Тому, перш ніж пошкодити їх, важливо позбавитися плям іржі відразу ж після їх появи.

Які інгредієнти потрібні:

алюмінієва фольга,

сік трьох лимонів,

пляшка білого оцту,

3 столові ложки харчової соди.

Спосіб боротьби з іржі:

Крок 1. Відріжте кілька шматочків фольги і вмочіть їх у лимонний сік.

Крок 2. Протирайте поверхню, яку хочете очистити, шматочками алюмінієвої фольги, доки не будуть видалені перші шари іржі. Якщо ви помітили, що іржа видалена не повністю, настав час застосувати оцет.

Крок 3. Налийте білий оцет у глибоку миску та занурте металеву частину до повного покриття, залиште на ніч. Наступного дня протріть тканиною з мікрофібри, змоченою харчовою содою, та протріть чистою тканиною. Ви щойно повернули блиск своїм виробам!

Зауважимо, що білий оцет знежирює та ідеально підходить для такого чищення іржі. Як альтернатива оцту, беріть лимонну кислоту. Харчова сода також захищає від іржі і відома здатністю нейтралізувати накип.

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