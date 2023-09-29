Как отстирать устаревшие пятна на вещах: два способа

Иногда случается так, что обычный порошок не справляется с пятнами на одежде. В таких случаях можно попробовать два эффективных способа, которые помогут вернуть вещам первоначальный вид.

О них расскажет UAportal. Чтобы удалить пятно как можно эффективнее, важно действовать быстро. Чем длиннее пятно будет оставаться на ткани, тем сложнее его будет удалить.

Перед использованием любого пятновыводителя обязательно проверьте его на незаметном участке ткани, чтобы убедиться, что оно не повредит ее.

Если пятно свежее, попробуйте удалить его с помощью обычной воды и мыла. Если пятно устарело, может использовать один из наших способов.

Особое кипячение

Для этого способа понадобятся:

1 литр воды.

1 столовая ложка растительного масла.

1 столовая ложка отбеливателя.

1 столовая ложка соды.

Читайте также: Три простых средства, которые спасут даже самые грязные белые носки

Возьмите достаточную емкость для того, чтобы поместить вещи, которые нужно почистить. Налейте туда воду, добавьте все ингредиенты и доведите до кипения. Убавьте интенсивность огня и проварите одежду в течение 60 минут. После этого постирайте вещи как обычно.

Замачивание на ночь

Этот способ несколько проще. Вам понадобятся те же ингредиенты, но их количество нужно увеличить вдвое.

Насыпьте все ингредиенты в емкость, достаточную для того чтобы поместить вещи, которые нужно почистить. Положите туда одежду и оставьте на ночь. Утром отожмите вещи и постирайте как обычно.

Оба способа эффективны для удаления жирных, устаревших пятен, а также пятен от крови, вина, травы и других веществ.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !