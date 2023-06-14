Как отучить кота есть и портить комнатные растения: простой и безопасный лайфхак

Содержание кошек может доставлять много радости владельцам, но и сопровождается некоторыми проблемами. Часто четырехлапые домашние любимцы могут нанести вред комнатным растениям, поедая их листья или выталкивая горшки.

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Один из пользователей TikTok поделился лайфхаком, который может отпугнуть кошку от растений без особого труда и затрат. Этот метод использует обычный скотч или малярную ленту.

Согласно совету блоггера, достаточно просто наклеить скотч липкой стороной вверх вокруг цветка. Возможность попасть в липкий материал отпугивает животное и препятствует ему приближаться к растению.

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В случае, если этот метод не подходит по каким-либо причинам, можно испытать средства с сильным ароматом, отпугивающим кошку. Например, можно добавить молотый кофе в землю, одновременно питающую растение и не понравившийся любимцу, или разместить кусок цедры лимона или апельсина в горшке.

Чтобы предотвратить то, что кошка будет копать в горшке, можно вставить шпажки в верхний слой почвы. Это усложнит доступ к земле и остановит ее поиск.

Напомним, ранее мы писали о том, что для того чтобы отпугнуть насекомых от своего жилья, можете воспользоваться помощью определенных растений.

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