Как подгузники могут помочь во время жары: интересный лайфхак

Подгузники – одноразовые продукты, предназначенные специально для детей, но иногда их можно использовать в неожиданных ситуациях. К примеру, как "холодильная батарея" для охлаждения продуктов.

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Оригинальный способ использования подгузников рассказал пользователь Instagram под псевдонимом ilusha_help. Он заполнил подгузник водой и заморозил его, используя полученный лед в качестве сумки-холодильника для продуктов.

Автор отмечает, что эта идея стоит всего примерно 20 гривен за подгузник в аптеке, а результат позволяет использовать его много раз. Однако среди комментариев появились сомнения в эффективности этого подхода.

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Кроме экологических аспектов, многие родители уже перешли на использование многоразовых подгузников. Также есть другие варианты для создания "аккумуляторов холода" - например, охлаждающиеся гелевые пакеты, которые могут быть заморожены для подобных целей.

Некоторые комментаторы предлагают использовать специальные охладители, которые долговечнее и эффективнее подгузника. Эти охладители продаются по цене от 54.80 гривен и могут быть удобнее для длительного использования.

Окончательный выбор и удобство использования вам решать. Важно учесть не только эффективность, но и экологические аспекты при использовании альтернативных методов охлаждения.

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